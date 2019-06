Blote kont op Fortnite kost Algerijn Afrika Cup

Belmadi kon er namelijk totaal niet om lachen dat de speler van de Franse tweedeklasser Stade Brest tijdens Fortnite zijn blote kont liet zien op het scherm.

De 25-jarige middenvelder wordt waarschijnlijk vervangen door Saphir Taïder van Major League Soccer-club Montréal Impact. Belkebla zal dus nog even moeten wachten op zijn eerste interland. Hij was de enige speler in de selectie wiens teller nog op nul stond, maar zal in de toekomst waarschijnlijk niet snel meer opgeroepen worden zolang Belmadi bondscoach is.

Algerije speelt tijdens de Afrika Cup in Egypte in Groep C tegen Kenia, Senegal en Tanzania.