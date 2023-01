Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje werkt op WK toe naar ’bijzonder affiche’ Na ontsnapping wacht handballers nu kans op wraak: ’Voor dit duel hoef je niemand te motiveren’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Kay Smits legt aan tegen Qatar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Nederlandse handbalmannen hebben op het WK nauwelijks tijd om te genieten van hun hernieuwde status of bij te komen van een teleurstelling. In het eerste duel van de hoofdronde keek Oranje tegen Qatar lange tijd tegen een achterstand aan en die draaide het – in de vierde wedstrijd in zeven dagen tijd – pas laat om: 32-30. Zaterdag is Duitsland de volgende opponent.