Flinke tegenvaller voor Jorinde van Klinken: discuswerpster mist finale

Hoewel het er eerst op leek dat haar beste worp van 61,15 meter genoeg was voor een ticket voor de finale, bleek dit uiteindelijk niet zo te zijn. Ze eindigde als vierde in haar groep en dat leek aanvankelijk voldoende voor een plek bij de beste twaalf van alle deelneemster, maar in de andere groep wierpen onverwacht tien vrouwen de 1 kilo zware schijf verder dan Van Klinken en was ze haar finaleplek kwijt.

De jonge Van Klinken steeg begin dit seizoen ver boven zichzelf uit door bij wedstrijden in de Verenigde Staten over de 70 meter te werpen. Slechts twee vrouwen kwamen deze eeuw verder dan de 70,22 van de Nederlandse.