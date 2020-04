Norwich City versterkt zich met de topscorer van Luxemburg

De club die onderaan staat in de Premier League, haalde de Luxemburgse aanvaller Danel Sinani binnen. De 23-jarige international komt na dit seizoen over van F91 Dudelange.

Sinani verbond zich voor drie jaar aan de club van doelman Tim Krul. Norwich City staat onderaan in Engeland met 21 punten uit 29 wedstrijden. De achterstand op de ’veilige’ zeventiende plek bedraagt zes punten. De Premier League ligt ook stil vanwege het coronavirus. Het is onduidelijk wanneer de competitie kan worden hervat.

Europa League-goals

Sinani maakte dit seizoen veertien doelpunten in zestien competitiewedstrijden voor Dudelange. De geboren Serviër is topscorer van de Luxemburgse competitie. In de Europa League scoorde hij ook vier keer.