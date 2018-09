Groenewegen past plannen aan

De Amsterdammer slaagde er in de eerste twee ritten niet in om mee te doen om de dagzege. In de openingsrit werd hij zesde, een dag later - door oponthoud na een valpartij - 32e.

„We willen vandaag iets eerder van voren zitten”, aldus lead-out man Timo Roosen in gesprek met de NOS.

„Op vijf kilometer van de finish zijn twee rotondes. Daar willen we al van voren rijden, zodat we krachten kunnen sparen. Anders moet Dylan te vroeg aanzetten om weer op te schuiven. Als hij fris aan de sprint wil beginnen moet hij echt vooraan zitten bij die rotondes. Dan kun je de klappen van achteren ook makkelijker opvangen.”

De mindere resultaten in de eerste twee sprintritten knaagden behoorlijk aan de renners van LottoNL-Jumbo, bekende Roosen voor de start in La Baule. „De eerste dagen waren minder dan gehoopt en dan ga je kijken: wat ging er mis en wat kan er beter? We hebben gepraat en geanalyseerd en besloten het nu iets anders te doen.”

