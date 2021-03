Video: Cristiano Ronaldo woest op arbiter Makkelie en loopt van het veld

Voor Mitrovic was het zijn 39e goal in de nationale ploeg. Daarmee is hij nu topscorer aller tijden voor Servië. Aanvoerder Dusan Tadic (Ajax) werd in de 81e minuut bij de thuisploeg gewisseld. Teamgenoot Nikola Milenkovic kreeg in de extra tijd nog de rode kaart van arbiter Danny Makkelie.

De Nederlandse arbitrage kwam in de slotseconden in Belgrado nog in grote problemen. Cristiano Ronaldo leek zijn ploeg alsnog aan de overwinning te helpen. Verdediger Stefan Mitrovic haalde de inzet van de Portugese aanvoerder nog wel uit het doel, maar in diverse herhalingen van de tv-beelden was te zien dat de bal waarschijnlijk net de doellijn had gepasseerd. Door het ontbreken van doellijntechnologie kreeg Makkelie echter geen signaal binnen en mede daardoor kende hij geen doelpunt toe.

Ronaldo reageerde furieus op de Nederlandse arbitrage. Makkelie gaf hem de gele kaart wegens fel protesteren. Kort daarna volgde het eindsignaal en beende de sterspeler van Juventus woedend van het veld. Zijn aanvoerdersband wierp hij boos weg.

Servië en Portugal staan in groep A nu beide op 4 punten. In dezelfde poule verloor Ierland in Dublin pijnlijk van Luxemburg: 0-1. Servië speelt dinsdag uit tegen Azerbeidzjan en Portugal komt in en tegen Luxemburg in actie.

In poule H leidde Malta in de uitwedstrijd tegen Slowakije (2-2) verrassend met 2-0 bij de rust. Het was de eerste keer in 20 jaar dat de eilandbewoners in een kwalificatiewedstrijd voor WK of EK twee keer tot scoren kwamen.

Lukaku redt punt voor België

Het Belgisch nationaal elftal heeft in de WK-kwalificatie ternauwernood gelijkgespeeld tegen Tsjechië. In Praag eindigde de interland in 1-1. Beide ploegen hebben hierdoor 4 punten.

Tsjechië kwam in de 50e minuut op 1-0 door een treffer van Lukas Provod. De Belgen trokken de stand 10 minuten later weer gelijk. Romelu Lukaku draaide goed weg bij verdediger Ondrej Celustka en schoot binnen.

Kevin De Bruyne raakte nog de paal en schoot net naast. België kwam daarna een aantal keer goed weg. Jan Boril schoot in de slotfase hard op de lat. Invaller Lukas Masopust zag zijn schot gekeerd worden door doelman Thibaut Courtois. Maar vooral de redding van Toby Alderweireld was waardevol. De verdediger haalde in blessuretijd een kopbal van Tomas Soucek van de lijn.

Romelu Lukaku redde een punt. Ⓒ ANP/HH

De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy kon niet beschikken over vier spelers die in de Duitse competitie voetballen. Aanvoerder Vladimir Darida (Hertha BSC), doelman Jiri Pavlenka (Werder Bremen), verdediger Pavel Kaderabek (Hoffenheim) en spits Patrik Schick (Bayer Leverkusen) kregen van hun clubs geen toestemming om in Praag in actie te komen, aangezien ze bij terugkeer in Duitsland in quarantaine zouden moeten.

Bondscoach Roberto Martinez van België kon om dezelfde reden geen beroep doen op Thomas Meunier, Thorgan Hazard (beiden Borussia Dortmund) en Koen Casteels (VfL Wolfsburg). Yannick Carrasco ontbrak wegens een blessure.

Tsjechië had de eerste WK-kwalificatiewedstrijd met 6-2 gewonnen van Estland. De Belgen begonnen de kwalificatie met een 3-1-zege op Wales. Eerder zaterdag versloeg Wit-Rusland in de groep Estland met 4-2.

Modric recordinternational Kroatië na krappe zege tegen Cyprus

Luka Modric mag zich met 135 interlands de nieuwe recordinternational van Kroatië noemen. De 35-jarige middenvelder van Real Madrid loste in Rijeka oud-verdediger Darijo Srna, die met 134 interlands geruime tijd recordhouder was. Met Modric als aanvoerder behaalde Kroatië een benauwde zege tegen Cyprus (1-0). Het doelpunt kwam in de 40e minuut op naam van Mario Pasalic.

Kroatië verloor afgelopen woensdag de eerste WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië (1-0). De ploeg van spelmaker Modric speelt dinsdag thuis tegen Malta.