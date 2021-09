Programma buitenlands voetbal: Engeland in ban van comeback Cristiano Ronaldo

Premier League

Volg alle duels in de Premier League via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

13.30 uur: Crystal Palace - Tottenham Hotspur

16.00 uur: Arsenal - Norwich City

16.00 uur: Brentford - Brighton & Hove Albion

16.00 uur: Leicester City - Manchester City

16.00 uur: Manchester United - Newcastle United

16.00 uur: Southampton - West Ham United

16.00 uur: Watford - Wolverhampton Wanderers

18.30 uur: Chelsea - Aston Villa

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Premier League.

Bekijk ook: Rentree Cristiano Ronaldo zaterdag op Old Trafford

Serie A

Volg alle duels in de Serie A via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

15.00 uur: Empoli - Venezia

18.00 uur: Napoli - Juventus

20.45 uur: Atalanta - Fiorentina

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Serie A.

Bundesliga

Volg alle duels in de Bundesliga via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

15.30 uur: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

15.30 uur: Freiburg - FC Köln

15.30 uur: Greuther Fuerth - Wolfsburg

15.30 uur: Hoffenheim - Mainz

15.30 uur: Union Berlin - Augsburg

18.30 uur: RB Leipzig - Bayern München

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Bundesliga.

Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi tijdens een training van Paris Saint-Germain. Ⓒ HH/ANP

Ligue 1

Lionel Messi en Neymar doen zoals al aangekondigd niet mee, maar Paris Saint-Germain kan in de Franse competitiewedstrijd tegen Clermont Foot wel beschikken over Kylian Mbappé. De aanvaller liep vorige week bij de nationale ploeg een kuitblessure op en keerde daarom terug naar Parijs. Mbappé miste daardoor de WK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk tegen Oekraïne (1-1) en Finland (2-0).

Trainer Mauricio Pochettino maakte vrijdag al bekend dat de sterren Messi en Neymar niet meedoen tegen Clermont Foot, net als Leandro Paredes en Ángel Di María. De drie Argentijnen en de Braziliaan Neymar zijn pas net terug in Frankrijk na de interlandverplichtingen in Zuid-Amerika.

„Ze zullen, na het gebruik van ons gezonde verstand, niet tot de selectie behoren”, zei Pochettino. Al voor de interlandperiode uitten de grote competities hun ongenoegen over de late terugkomst van de spelers en de gevolgen daarvan voor de nationale competities.

De herstelde Mbappé behoort wel tot de selectie die Pochettino op de wedstrijddag formeerde. Georginio Wijnaldum zit daar ook bij.

Volg alle duels in de Ligue 1 via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

17.00 uur: Paris Saint-Germain - Clermont Foot

21.00 uur: AS Monaco - Marseille

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Ligue 1.

Het Santiago Bernabeu is de afgelopen periode grondig verbouwd. Ⓒ HH/ANP

La Liga

Real Madrid keert na 560 dagen terug in stadion Santiago Bernabéu. De Koninklijke neemt het zondag in het flink verbouwde stadion op tegen Celta de Vigo. De Madrilenen grijpen de terugkeer in Estadio Santiago Bernabéu aan om de overleden oud-voorzitter Lorenzo Sanz te herdenken.

Sanz overleed in maart vorig jaar op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. De Spanjaard was tussen 1995 en 2000 voorzitter van Real. Onder zijn leiding won de club onder meer twee keer de Champions League, in 1998 en 2000. Sanz werd daarna opgevolgd door Florentino Pérez.

Enkele weken voor de dood van Sanz had Real Madrid de voorlopig laatste wedstrijd in Santiago Bernabéu gespeeld, op 1 maart 2020 tegen FC Barcelona. Kort daarna werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie. Toen La Liga enkele maanden later werd hervat, moesten alle wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

Real Madrid greep dat aan om de grootschalige renovatie van het stadion te versnellen en voor de thuiswedstrijden uit te wijken naar het veel kleinere Estadio Alfredo di Stéfano op het trainingscomplex. Zondag keert de ploeg van trainer Carlo Ancelotti terug in het verbouwde Santiago Bernabéu, waar zo’n 85.000 toeschouwers in kunnen. De meest opvallende verandering is de nieuwe dakconstructie.

Volg alle duels in La Liga via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

18:30 uur: Levante - Rayo Vallecano

21:00 uur: Athletic Bilbao -Mallorca

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in La Liga.