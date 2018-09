Feyenoord mist ervaren goalies

De 32-jarige keeper is nog niet helemaal hersteld van een bovenbeenblessure, die hij vorig seizoen als huurling bij Club Brugge opliep. Hij onderging in april een operatie en werkt tijdens de oefenstage in Thun vooralsnog een individueel trainingsprogramma af.

Feyenoord speelt woensdag tegen de Zwitserse kampioen BSC Young Boys. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft in zijn selectie van 27 man, afgezien van Vermeer, nog drie keepers meegenomen: Justin Bijlow, Ramón ten Hove en Elber Evora. Eerste doelman Brad Jones geniet nog van een vakantie na zijn deelname aan het WK in Rusland met Australië.

Feyenoord speelt vrijdag in de tweede oefenwedstrijd in Biel tegen FC Basel. De Rotterdammers keren zaterdag terug naar huis.