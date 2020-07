Van Gerwen gaat voor eerste World Matchplay-eindzege in vier jaar

De Brabander verloor in 2014 de eindstrijd en won het zomerse toernooi in zowel 2015 als 2016, maar daarna slaagde Mighty Mike er drie jaar op rij niet meer in om in de buurt van de finale te komen. Een keer was de kwartfinale zijn eindstation, terwijl Van Gerwen de afgelopen twee jaar al respectievelijk in de eerste en tweede ronde onderuit ging.

Na zijn prima optredens vorige week tijdens de Summer Series (Van Gerwen kroonde zich op twee van de vijf speelavonden tot winnaar) wil de drievoudig wereldkampioen het goede gevoel meenemen de World Matchplay in. Van Gerwen stuit zaterdagavond in zijn eerste partij op Brendan Dolan.

Vier andere Nederlanders

Naast Van Gerwen maken nog vier Nederlanders hun opwachting in Milton Keynes. Jermaine Wattimena neemt het in de eerste ronde op tegen Krzysztof Ratajski, Jeffrey de Zwaan treft Glen Durrant, Vincent van der Voort kruist de degens met Dave Chisnall en Danny Noppert gaat de strijd aan met Gerwyn Price.

„Het beloven negen fantastische dagen te worden”, zegt PDC-voorzitter Barry Hearn. „Helaas in de omstandigheden zonder publiek en achter gesloten deuren, maar dit evenement komt volgend jaar in Blackpool weer op grootse wijze terug.”