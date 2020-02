De enige PSV’ers met durf in hun spel zijn twee 17-jarigen

Noni Madueke zit in de sandwich bij Noussair Mazraoui en Carel Eiting. Ⓒ BSR/Soccrates

AMSTERDAM - Met zwak wegwerken leidde Lars Unnerstall de 1-0 nederlaag van PSV in de Johan Cruijff ArenA in. Terwijl de grote Duitse goalie de Eindhovenaren met een aantal uitstekende reddingen juist lang op de been hield in de gedevalueerde topper tegen Ajax. Zelfs zodanig, dat de murw gebeukte en aanvallend zo machteloze ploeg in de slotfase nog mocht hopen op een punt. „Alleen aan het einde was het echte geloof te zien dat er iets te halen viel, maar dat heeft veel te lang geduurd’, baalde Sam Lammers.