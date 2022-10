’Geluk is Nyck de Vries niet komen aanwaaien’

Albers: „Ik zeg altijd: in deze wereld moet je geluk creëren. Dat heeft Nyck gedaan. Hij is blijven doorvechten en als testrijder betrokken gebleven bij de Formule 1. Hij heeft nooit opgegeven. Nyck heeft ervaring kunnen opdoen tijdens vrije trainingen en was een ideale stand-in bij menig team. Dat heeft hem ook zo geholpen in Monza, waar hij inviel voor Alex Albon. Daar had hij dan nog een beetje geluk, omdat Williams competitief was en de andere teams zaten te slapen, zodat hij telkens op zachtere banden reed dan de coureurs om hem heen. Hij heeft zich nog eens extra in de kijker kunnen rijden. Geluk komt niet aanwaaien. Ik denk dat hij een heel sterk seizoen kan draaien. Hij zal ook wel moeten, want hij zal zijn teamgenoot Yuki Tsunoda moeten verslaan. Daar heb ik wel vertrouwen in. Tsunoda is heel goed begonnen vorig jaar, maar daarna wel ingezakt.”

Lammers: „Allereerst is het fantastisch dat we er nu een tweede Nederlandse coureur bij krijgen. Het is niet normaal wat er allemaal gebeurt. We hebben Rinus van Kalmthout ook nog in de IndyCar, MP Motorsport heeft de titel in de Formule 2 gepakt, er is met Atze Kerkhof een rijderscoach actief bij Alfa Romeo en met Rudy van Buren een simcoureur bij Red Bull Racing. Er waren tijden dat dit soort zaken totaal ondenkbaar waren.”

„Wat De Vries betreft kunnen we aan de ene kant heel sentimenteel doen, maar het is denk ik ook goed om het verwachtingspatroon volgend jaar realistisch te houden. Het is prachtig wat Nyck dit jaar al heeft laten zien in Monza, als vervanger van Albon. Maar hij heeft zelf ook erkend dat veel zaken mee zaten, dat Monza fysiek het makkelijkste circuit is en voor Williams zo’n beetje de beste baan van het jaar. We moeten het niet mooier maken dan het is en Nyck volgend jaar de eerste helft van het seizoen de tijd geven om zich senang te voelen in de auto en alles wat erbij komt kijken. Daar moeten we hem de tijd voor gunnen. Hopelijk maakt AlphaTauri nog wat vorderingen en dan mogen we Nyck na de zomerstop echt gaan beoordelen. Alles wat hij eerder kan bewerkstelligen, is mooi meegenomen. Ook zijn teamgenoot Tsunoda moeten we niet onderschatten. Het wordt geen inkoppertje en laten we dan ook niet te vroeg oordelen.”