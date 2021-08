Uitzinnige massa verwelkomt Lionel Messi in Parijs

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/Reuters

PARIJS - Lionel Messi is dinsdagmiddag geland op vliegveld Le Bourget bij Parijs. De voormalig aanvaller van Barcelona, gezien als een van de beste spelers ooit, is in de Franse hoofdstad om zijn transfer naar Paris Saint-Germain af te ronden. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van woensdag.