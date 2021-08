Uitzinnige massa verwelkomt Lionel Messi in Parijs, aanvaller krijgt nummer 30

In de omgeving van Le Bourget hadden zich al veel fans van de Parijse topclub verzameld om de Argentijn welkom te heten.

Messi doorstaat medische keuring

De medische keuring van Messi bij Paris Saint-Germain is succesvol verlopen. Dat meldt de Franse sportkrant L'Equipe. Dat betekent dat niets de overgang van de Argentijn, afkomstig van Barcelona, meer in de weg staat.

Ook is inmiddels uitgelekt dat Messi het rugnummer 30 zal dragen. Op social media circuleert een foto, waarop de speler pronkt met zijn nieuwe tenue.

Persconferentie woensdag 11 uur

Een teaser postte PSG al, maar op de officiële aankondiging is het wachten tot na het ondertekenen van het contract. Vermoedelijk tekent hij woensdag een contract voor twee seizoenen.

PSG laat weten dat er om 11.00 uur een persconferentie gepland staat. De naam van Messi wordt niet genoemd, maar wie twijfelt er nog aan dat we dan de grote intrede van de Argentijn krijgen?

De fans zijn uitzinnig als Messi uit het raam even zwaait. Ⓒ ANP/HH

Fans bij het vliegveld van Le Bourget, ten noorden van Parijs Ⓒ ANP/HH

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Messi zwaait naar de fans Ⓒ ANP/HH

Lionel Messi met Antonela Roccuzzo in hun privéjet Ⓒ REUTERS

PSG kondigt komst Messi op ludieke wijze aan

Paris Saint-Germain heeft op enigszins ludieke wijze de komst van Messi aangekondigd. Kort nadat de bij Barcelona vertrokken wereldster geland was op een vliegveld in de Franse hoofdstad, liet de club op Twitter een film zien die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. „Een nieuwe diamant is aangekomen in Parijs. Hij heeft nummer 10”, zo viel onder meer te lezen.

Neymar viert komst van Messi naar PSG

Neymar viert op sociale media dat hij weer met Lionel Messi mag voetballen. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain deelt via Instagram oude beelden van zichzelf met Messi en schrijft daarbij: ’Weer samen’.

Neymar speelde tussen 2013 en 2017 samen met Messi bij Barcelona, met Luis Suárez aan hun zijde. Vervolgens vertrok hij voor 222 miljoen euro naar PSG. Messi en Neymar gaan in Parijs de voorhoede met Kylian Mbappé vormen.

Oud-ploeggenoot Iniesta: Parijs lacht, Barcelona huilt

Oud-ploeggenoot Andrés Iniesta was duidelijk in zijn reactie op de overstap van Messi naar Paris Saint-Germain. „Parijs lacht, maar Barcelona huilt. Het zal pijn doen om hem straks in een ander shirt te zien spelen”, zei de middenvelder, die aan de zijde van Messi grote successen vierde bij Barcelona. Hij speelt nu in Japan.

„Barcelona is bij wijze van spreken Messi”, aldus Iniesta. „Het is onvoorstelbaar wat hij al die jaren gepresteerd heeft. Ik kan nog niet bevatten dat hij weg is. Maar ik ken de huidige situatie bij Barcelona niet. Wat ik weet is dat het pijn doet en dat de club tijd nodig heeft om van deze enorme tegenslag te herstellen. Ongetwijfeld hebben de omstandigheden niet toegelaten dat Messi bleef.”

Iniesta, die Spanje op het WK van 2010 in Zuid-Afrika in de finale langs Oranje schoot, mag zich eveneens een wereldster noemen. Bij vrijwel alle prijzen die met Messi werden gewonnen maakte hij deel uit van het team. Maar hij stelt zich bescheiden op. „Messi was alles. Iemand die het team overstijgt, hoe goed de anderen misschien ook waren. Niet eerder zag ik een voetballer zoals hij en ik denk niet dat ik er ooit nog zo één ga zien. Hij stond er altijd, jaren achter elkaar.”

Wel verwacht hij dat Barcelona zal herstellen van de klap. „De trainer (Ronald Koeman) en de spelers hebben het in zich dit op te vangen. En er zijn goede nieuwe jongens bijgekomen. Ik denk dat Barcelona bij de beste elftallen van de wereld blijft behoren.”

