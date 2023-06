Dylan van Baarle timet aanval perfect en kroont zich tot Nederlands kampioen wielrennen

Doordat Mathieu van der Poel als de grote favoriet gold, had de ploeg met het nummerieke overtal, Jumbo-Visma de taak om de koers hard te maken. Dus gingen Robert Gesink en Olav Kooij mee in de vroege vlucht samen met Timo de Jong, Jasper Haest en Jochem Kerckhaert.

Het duurde lang voordat de vier - De Jong haakte al vroeg af - gegrepen werden door de eerste achtervolgers. Na een felle strijd om weg te raken uit het peloton maakten Bart Lemmen, Ide Schelling en Frank van den Broek de oversteek. Daarachter reed een iets grotere groep met onder anderen Van der Poel. Hij reed daar even later uit weg met Marijn van den Berg en Dylan van Baarle en kwam op 36 kilometer van de meet aansluiten, waardoor er een tiental renners vooraan kwam.

Op 22 kilometer van de meet trok Van der Poel nogmaals ten aanval, maar hij kreeg de explosieve topsprinters Van den Berg en Kooij er niet af. Lemmen, Van Baarle, Van den Broek en Haest kwamen vervolgens ook weer aansluiten. Voor Schelling gold dat niet. Hij had op een slecht moment pech.

Met nog een ronde te gaan, trok Van den Broek in de aanval. Hij kreeg ongeveer twintig seconden voorsprong. Toen het gat weer wat kleiner werd, ging Van Baarle in de tegenaanval op het moment dat Van der Poel van kop afkwam. Hij ging op en over Van den Broek. Van der Poel ging even later nog in de tegenaanval, maar doordat Kooij niet wilde wijken en vervolgens niet overnam in dienst van Van Baarle kwam hij nooit meer bij de leider. Dus kon Van Baarle zijn handen de lucht insteken op Watersley. Daarachter werd Kooij nog tweede voor Van der Poel.

Het is voor Van Baarle de achtste zege uit zijn loopbaan. Hij won eerder al onder meer Parijs-Roubaix, Dwars door Vlaanderen en Omloop het Nieuwsblad.