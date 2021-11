AZ boekt weer zege in Conference League

Die overwinning kwam overigens tot stand door een ietwat discutabele treffer. Voordat de IJslander Albert Gudmundsson de bal in de 18e minuut in het doel joeg, leek hij namelijk hands te maken. De arbitrage liet het echter doorgaan, en de VAR wordt niet gebruikt in de Conference League.

Vlak voor tijd maakte AZ op fraaie wijze de tweede treffer. Jordy Clasie bediende Jesper Karlsson met een heerlijke steekbal. De Zweed schonk Vangelis Pavlidis een niet te missen kans, en dat de Griek dan ook niet.

AZ staat er heel goed voor in de derde Europa Cup. De Alkmaarders hebben vier punten meer dan nummer twee in de groep Randers. Nummer drie Jablonec volgt op zes punten. Bij een zege op Jablonec, over drie weken, is AZ zeker van de eerste plaats en een plek in de achtste finales. Lukt dat niet, dan volgt in december thuis tegen Randers nog een kans.

