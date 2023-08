Donyell Malen bezorgt Dortmund overwinning met curieuze treffer

De ingevallen Felix Nmecha kopte de bal uit een hoekschop van Julian Brandt door richting de tweede paal, waar Malen stond. De oud-PSV'er raakte de bal al glijdend niet lekker, maar het speeltuig vloog wel met een vreemde carambole over een verdediger van Köln precies de kruising in. Enkele minuten daarvoor zou Malen eigenlijk gewisseld worden, maar op het laatste moment besloot trainer Edin Terzic de 24-jarige aanvaller toch te laten staan.

De bezoekende club uit Keulen had daarvoor de grootste kansen gehad. Zo raakte Davie Selke met een schot de bovenkant van de lat en kopte invaller Sargis Adamyan in de slotfase volledig vrijstaand op de voeten van Dortmund-doelman Gregor Kobel. Dankzij Malen, die eind vorig seizoen veelvuldig scoorde, zette Dortmund de eerste competitiewedstrijd toch in winst om.

Trauma van vorig seizoen

Borussia Dortmund gaf vorig seizoen op de slotdag van de Bundesliga de titel uit handen. De ploeg van Terzic kwam thuis tegen FSV Mainz niet verder dan 2-2, terwijl Bayern München met 2-1 won bij FC Köln. Beide clubs eindigden op 71 punten, op basis van het doelsaldo ging de titel voor het elfde jaar op rij naar München.

Bayern München opende de Bundesliga vrijdag met een overtuigende zege bij Werder Bremen: 0-4. VfB Stuttgart nam zaterdag de eerste plaats over door VfL Bochum met 5-0 te verslaan.