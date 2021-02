Feyenoord loopt Willem II na rust onder de voet

Tot de blessuretijd van de eerste helft deed de ploeg van Zeljko Petrovic goed mee in De Kuip, maar toen vond Feyenoord, met keeper Justin Bijlow na maanden terug in de ploeg, het welletjes. Jens Toornstra opende de score. Na de pauze klaarden Bryan Linssen en Luis Sinisterra de klus met treffers in de 49e en 52e minuut.

Na ruim een uur voetbal maakte ook Steven Berghuis een doelpunt. De vleugelaanvaller trof doel vanaf de penaltystip. Het betekende de twaalfde Eredivisie-goal voor Berghuis dit seizoen. Alleen PSV-spits Donyell Malen (dertien goals) en VVV-sensatie Giorgos Giakoumakis (21 goals) maakten dit seizoen meer goals dan de geboren Apeldoorner.

Door de overwinning bezet Feyenoord nu de vijfde plek in de Eredivisie. De achterstand op koploper Ajax is met dertien speelronden voor de boeg twaalf punten. Nummer twee PSV heeft zes punten meer dan de ploeg van Dick Advocaat, maar speelde wel een wedstrijd meer. Het kwakkelende Willem II komt voorlopig niet verder dan de zestiende plek.

Advocaat - Petrovic

Voor zowel Advocaat als Petrovic was het een speciale ontmoeting. Het tweetal werkte in het verleden geregeld samen, tot twee weken geleden ook in De Kuip. De Montegrenijn fungeerde als assistent van Advocaat, maar de lokroep van het hoofdtrainer worden in Tilbug, kon Petrovic niet weerstaan.

Advocaat genoot van vreugde in het elftal

Het was voor Feyenoord de grootste overwinning in de Eredivisie onder leiding van trainer Dick Advocaat geboekt. „Zelfs bij een stand van 5-0 zag je dat we dreigend bleven en op zoek gingen naar de 6-0. Het was leuk om naar te kijken”, zei de 73-jarige Hagenaar.

Advocaat bekende dat hij in de eerste helft heel wat minder had genoten. „Gelukkig hadden de spelers dat zelf ook in de gaten. Met een beetje geluk kwamen we vlak voor rust op voorsprong. In de kleedkamer zeiden de spelers zelf: zo kunnen we niet doorgaan. En daar hadden ze helemaal gelijk in. We zijn als team wat vroeger druk gaan zetten en daar had Willem II moeite mee.” In de eerste 7 minuten van de tweede helft liep Feyenoord van 1-0 uit naar 3-0.

„De vreugde straalde van het elftal af. Dat had ik een tijd niet gezien”, zei Advocaat, die twee weken geleden nog overwoog op te stappen na de blamage bij sc Heerenveen (3-0). „Er hangt weer een positieve sfeer. Deze ploeg heeft in twee wedstrijden 6 punten gepakt en acht goals gemaakt. Dat doen ze goed.” Woensdag speelt Feyenoord in de kwartfinales van het bekertoernooi weer tegen Heerenveen. „Hopelijk doen we het dan beter dan de vorige keer.”

