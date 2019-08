AZ wil geen nadruk leggen op verhuizing

„Het is geen ideale situatie, maar we moeten ons gewoon concentreren op de wedstrijd”, aldus Slot, die de luxe kent van een volledig fitte selectie.

„Het thuisvoordeel zit ’m in twee dingen. Dat je je eigen stadion goed kent en dat je je eigen supporters hebt. Het voordeel van ons eigen stadion is weg, maar we hopen dat onze supporters in groten getale gaan komen, zodat we dat voordeel wel hebben. Na de eerste wedstrijd waarin we de betere ploeg waren, hebben we er alle vertrouwen in dat we deze wedstrijd kunnen winnen, waar ter wereld we ook zouden moeten spelen.”