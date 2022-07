Voorzitter van Heerenveen zwaait af na komend seizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Roozemond stopt na komend seizoen als directeur van Heerenveen

14.52 uur: Cees Roozemond legt na komend voetbalseizoen de functie van algemeen directeur bij sc Heerenveen neer. Roozemond is sinds 2019 de eindverantwoordelijke in Friesland.

„Ik kijk tot dusver terug op een mooie maar ook hectische en soms vreemde periode. Na één seizoen sloeg corona toe en werd de uitdaging om onze doelstellingen te realiseren plotseling nog uitdagender. Ik ben trots op hoe de organisatie hiermee is omgegaan. Tijdens deze periode is de essentiële liquiditeit altijd gewaarborgd geweest. Ook hebben we een aantal mooie transfers weten te realiseren zoals die van Michel Vlap, Joey Veerman en natuurlijk Chidera Ejuke”, aldus Roozemond.

„De achtste plek van vorig seizoen was een prachtige prestatie. Maar het eindigen in het linkerrijtje van de Eredivisie moet richting het seizoen 2024-2025 structureel worden. Voor komend seizoen hebben we een begroting met een omzet van 17,2 miljoen euro. Richting seizoen 2024-2025 willen we groeien naar een omzet van 20 miljoen euro. Ambitieus en realistisch voor een club met ons achterland en de sympathie die we hebben door heel Nederland.”

In maart van 2019 werd Roozemond benoemd als opvolger van de op dat moment reeds vertrokken Luuc Eisenga.

Bordeaux komend seizoen toch op tweede niveau van Frankrijk

14.48 uur: De Franse voetbalclub Girondins Bordeaux mag komend seizoen toch op het tweede niveau van Frankrijk uitkomen, zo heeft de Franse voetbalbond bekendgemaakt. Een bemiddelingsvoorstel van het Frans olympisch comité werd door het uitvoerend comité van de bond goedgekeurd. Bordeaux degradeerde afgelopen seizoen uit de Ligue 1 en werd vanwege grote financiële problemen teruggezet naar National 1, het derde niveau in Frankrijk.

De club, sinds vorig jaar in handen van de Spaanse zakenman Gérard López, kondigde vorige maand direct aan in beroep te gaan. „De club houdt er vertrouwen in een solide project te kunnen neerzetten voor het seizoen 2022-2023. Het beroep geeft tijd om nieuwe oplossingen af te ronden, om zo de Ligue 2-status te behouden”, meldde de Franse club.

De zesvoudig kampioen van Frankrijk, die in 2009 de laatste landstitel vierde, heeft naar verluidt een schuld van ruim 40 miljoen euro.

Het uitvoerend comité van de Franse voetbalbond heeft toezichthouder Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) gevraagd om gedurende het seizoen 2022-2023 intensief financieel toezicht op de club te houden.

Kanovaarsters zevende in teamwedstrijd op WK slalom

13.54 uur: De Nederlandse kanovaarsters zijn bij de WK slalom in het Duitse Augsburg als zevende geëindigd in de teamwedstrijd van de K1. De kanovaarsters gaven 13,58 seconden toe op Duitsland, dat het goud pakte voor Slovenië en Polen.

Voor Nederland gingen Claudia Leenders, Martina Wegman en Lena Teunissen van start. Ze noteerden vier strafseconden en kwamen tot een totaaltijd van 116,36.

Het was het enige teamonderdeel waarbij Nederland in actie kwam.

Tenniscoach Wenders voor 12 jaar geschorst wegens matchfixing

11:45 uur De Nederlandse tenniscoach Max Wenders is voor twaalf jaar geschorst wegens matchfixing. De 26-jarige Wenders heeft volgens The International Tennis Integrity Agency „meerdere aanklachten wegens matchfixing toegegeven.” Ook heeft de coach bekend dat hij bewijsmateriaal heeft vernietigd.

Wenders mag tot en met eind april 2033 niet deelnemen aan of coachen op officiële tennisevenementen die onder de bonden vallen. Hij moet bovendien een boete van 12.000 dollar, omgerekend zo’n 11.820 euro, betalen.

Limburger Wenders stond in het verleden de Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs bij. De 28-jarige Schuurs is momenteel de nummer 18 van de wereld in het dubbelspel.

The International Tennis Integrity Agency is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit in het internationale tennis.

Kyrgios zegt op het laatste moment af voor tennistoernooi Atlanta

10.00 uur: Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het ATP-toernooi van Atlanta. De 27-jarige Australiër, begin deze maand finalist op Wimbledon, heeft last van zijn linkerknie.

„Ik ben enorm teleurgesteld dat ik niet kan aantreden vanavond. Ik heb dit toernooi al eens gewonnen en speel waarschijnlijk het beste tennis uit mijn loopbaan. Het enige dat ik wilde, is jullie trakteren op een showtje, maar daartoe ben ik niet in staat”, zei Kyrgios op de baan tegen het publiek.

Kyrgios, de nummer 47 van de wereld, zou het in de openingsronde opnemen tegen de Duitser Peter Gojowczyk. Hij hoopt nog wel in actie te kunnen komen in het dubbelspel. Het is voor Kyrgios zijn eerste toernooi sinds Wimbledon, waar hij in de eindstrijd verloor van Novak Djokovic.

Het toernooi van Atlanta geldt als eerste toernooi van het Amerikaanse hardcourtseizoen, dat in september wordt afgesloten met de US Open (29 augustus tot en met 11 september).