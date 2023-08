Edson Alvarez met vers kapsel en gloednieuwe outfit richting West Ham United

AMSTERDAM - Edson Alvarez (25) ging vanuit zijn vliegtuigstoel direct door naar de kappersstoel. Kort nadat het in Mexico-stad vertrokken vliegtuig maandagochtend de landingsbaan op Schiphol aantikte, kwamen zijn zaakwaarnemers Fulco en Nathan van Kooperen op de lijn. Die meldden hem dat Ajax en West Ham United een akkoord hadden bereikt over de afkoopsom (37 miljoen euro, exclusief bonussen) voor het contract van Alvarez, die eerder zelf al mondeling tot overeenstemming kwam met The Hammers over een verbintenis tot de zomer van 2028.