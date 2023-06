Weg vrij voor Knutsen bij Ajax, Deense bondscoach Hjulmand valt af

Hjulmand, die werd genoemd als mogelijke opvolger van John Heitinga bij Ajax, is bondscoach van Denemarken sinds de zomer van 2020. Onder zijn leiding bereikten de Scandinaviërs twee jaar geleden de halve eindstrijd op het EK. Daarin was Engeland met 2-1 te sterk.

Denemarken speelde 38 wedstrijden onder leiding van Hjulmand. Daarvan werden er 23 gewonnen, twaalf verloren en drie duels eindigden onbeslist.

„We hebben een aantal belangrijke jaren voor de boeg en ik ben gemotiveerd om nog meer te bereiken met het nationale team en de Deense fans nog meer geweldige ervaringen te bezorgen”, aldus Hjulmand, die in de kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland na twee duels 3 punten heeft met de Denen. Denemarken won in maart van Finland (3-1) en verloor van Kazachstan (3-2).

Knutsen

Hjulmand was voor de Amsterdammers een serieuze kandidaat, samen met Kjetil Knutsen, de Noorse coach van het jaar. Voor de trainer van kampioen Bodø/Glimt lijkt nu de weg vrij te liggen richting Ajax. Technisch directeur Sven Mislintat weet wel dat ook Knutsen nog vastligt bij de Noren (medio 2024).

Mislintat erkende vorige week al tegenover De Telegraaf dat hij met diens agent had gesproken (over meerdere onderwerpen) en lepelde een profiel voor de opvolger van Heitinga op, dat op het lijf van de huidige trainer van Bodø/Glimt is geschreven.