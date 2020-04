Max Verstappen blijft thuis zo fit mogelijk

,,Ik doe al mijn workouts nu thuis”, laat de Limburger weten op zijn social media-kanalen. ,,Ik doe veel simulatorwerk op mijn eigen simulator en train een beetje, om klaar te zijn voor het moment dat we weer gaan starten.”

Normaal doet Verstappen ook geregeld simulatorwerk in de fabriek van zijn team Red Bull Racing in Milton Keynes, maar dat zit er logischerwijs voorlopig niet in. Wanneer het Formule 1-seizoen start, nadat het eerste race-weekeinde in Australië op de valreep werd afgelast, is nog niet bekend. Vooralsnog is de Grand Prix van Canada op 14 juni de eerste race van het seizoen. Tegen zijn fans zegt Verstappen: ,,Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven en dat ik jullie snel weer kan zien.”