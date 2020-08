Video: spectaculaire val in wielerkoers vlak na finish

De Brussels Cycling Classic werd een prooi voor Tim Merlier. De Belgische kampioen van Alpecin-Fenix sprintte in de kletsnatte straten van onze hoofdstad naar de overwinning. Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) moesten het in de spurt afleggen en kwamen daarna dus ook nog eens hard in aanraking met het asfalt.

Merlier stuurde in de flauwe bocht direct na de streep iets opzij toen hij zijn arm in de lucht stak, uit blijdschap over zijn zege. De Fransman Bouhanni schoof daardoor onderuit en nam de Italiaan Ballerini mee in zijn val. De podiumceremonie werd geschrapt, omdat de nummers 2 en 3 van de uitslag verzorging nodig hadden. Bovendien onweerde het op dat moment in Brussel.

Er is de laatste tijd veel te doen over de veiligheid in het wielrennen. De internationale wielerunie UCI gaat in samenspraak met de renners, teams en koersorganisatoren de veiligheidsmaatregelen verbeteren, zo werd onlangs bekendgemaakt.

De UCI doet dit naar aanleiding van enkele zware valpartijen in de afgelopen weken, zoals die in de Ronde van Polen waarbij Fabio Jakobsen het voornaamste slachtoffer was. De Nederlandse sprinter werd op hoge snelheid klemgereden door Dylan Groenewegen en vloog door de hekken, met zware fysieke schade tot gevolg. De UCI moet nog beslissen of Groenewegen daarvoor wordt gestraft.