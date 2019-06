Bos uit zorgen over toekomst baanwielrennen

Met name de intentie van de UCI na de Zomerspelen van Tokio de wereldbeker te veranderen in een Nations Cup - waardoor commerciële teams geen startrecht meer krijgen - treft ploegen als Beat in het hart. Ook het verplaatsen van het baanseizoen van het voorjaar naar de zomer en de herfst is nadelig: de aandacht van de media gaat in die periode vooral uit naar het wegwielrennen.

,,Dit soort maatregelen dienen het belang van het baanwielrennen niet’’, reageert Bos. Door een competitie te creëren voor landenteams, oftewel er weer een nationaal model van te maken, komen de professionele teams buitenspel te staan. „De angst is dat het baanwielrennen weer een amateursport wordt. Bovendien verliest onze sport de attentiewaarde van de pers op een moment in het jaar dat het wegwielrennen zijn hoogtepunt beleeft. En wat te denken van de werkgelegenheid? Die wordt ook minder als de commerciële ploegen uit de wereldbeker worden verbannen. De toekomst van ons team komt zo wel op het spel te staan’’, waarschuwt Bos, die momenteel deelneemt aan een keirin-serie in Japan.