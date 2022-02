Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Trek stekker uit de gesprekken over de BeNeLiga’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Valentijn Driessen.

Het was een te gekke speelronde, de 21e in de Eredivisie. Voor de amusementswaarde heeft Nederland de BeNeLiga niet nodig en over de sportieve waarde valt te twisten.