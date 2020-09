Primoz Roglic kan door stressdag nauwelijks genieten van geel

Primoz Roglic, nog steeds trots in het geel. Ⓒ BSR Agency

ST-MARTIN-DE-RÉ - Op een historische dag voor Slovenië kon de hoofdrolspeler zelf nauwelijks genieten. Primoz Roglic was de eerste renner uit zijn land die dinsdag het iconische geel droeg tijdens een Tour-rit, maar deed dat wel onder hoogspanning. Van tevoren regende het waaieralarmen, waardoor het 168,5 kilometer stress was. Uiteindelijk haalde Jumbo-Visma opgelucht adem toen ’Rogla’ na alle hectiek weer ongeschonden in de ploegbus zat.