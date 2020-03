Van Gerwen na bizar duel verder bij UK Open

Bij het grote televisietoernooi in Minehead won de beste darter van de wereld met 10-9 in legs van de Engelsman Jason Lowe. Het wedstrijdverloop tegen de 47-jarige Engelsman mag gerust bizar worden genoemd. Van Gerwen nam een 5-0 voorsprong in legs, maar vervolgens kwam de klad er op zelden vertoonde wijze in bij de Brabander. Lowe won vijf legs op een rij, en nam uiteindelijk een 9-8 voorsprong.

Tot grote opluchting van Van Gerwen kon hij de overwinning er toch nog uitslepen. In de beslissende leg brak hij zijn zwaar teleurgestelde opponent, en kon de tweevoudig UK Open-kampioen opgelucht ademhalen. Lowe mocht aanleggen vanaf 86, maar verzuimde een kans te creëren op een dubbel.

Van Gerwen wil dit weekeinde dolgraag zijn eerste eindzege van het seizoen bijschrijven. Ook wordt het wel weer eens tijd voor een sterke prestatie van de 30-jarige Nederlander bij de UK Open. In 2015 en 2016 schreef hij het toernooi op zijn naam. Opmerkelijk genoeg verloor Van Gerwen vervolgens drie keer in de openingsronde. De drievoudig wereldkampioen komt zaterdagavond weer in actie.

Bekijk hieronder het slot van de beslissende leg: