Robin Haase en Bibiane Schoofs kritisch: ’Oneerlijk en competitievervalsing’

Robin Haase bereidt zich in Doha - pijnvrij - voor op het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Melbourne ligt hemelsbreed ruim 10.000 kilometer verderop, maar in het Midden-Oosten wordt zondag begonnen aan twee kwalificatietoernooien voor de Australian Open. In Dubai starten de vrouwen hun jacht op kwalificatie, de mannen doen dat in Doha. De verplaatsing is gerealiseerd om het aantal tennissers op het complex van het eerste grandslamtoernooi van het jaar in februari te beperken.