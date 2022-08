LIVE AZ treft Dundee United in voorronde Conference League

Voetbal

VIDEO Honderden fans juichen Wijnaldum toe in Rome

Georginio Wijnaldum (31) is geland in Rome en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in de Italiaanse hoofdstad. De middenvelder werd door honderden AS Roma-fans opgewacht en toegezongen. Een waar heldenonthaal voor de gewezen Oranje-middenvelder.