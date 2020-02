AZ-trainer Arne Slot hoopt dat de KNVB het moeilijk krijgt

„We hadden graag willen spelen, maar de weersomstandigheden waren dusdanig dat het niet verstandig was. Ik hoop dat het heel moeilijk wordt voor de KNVB om een nieuwe datum te vinden, want dat betekent dat we nog lang actief zijn in Europa en de beker”, aldus AZ-trainer Arne Slot een dag voor het bekerduel met NAC Breda. ”Maar links- of rechtsom, we gaan deze wedstrijd een keer spelen.”

NAC verraste in de vorige bekerronde PSV, dat in Breda met 2-0 onderuit ging. "NAC maakte toen veel indruk. Niet alleen op mij, maar op iedereen", aldus Slot, die zelf vijf jaar in het geel-zwart van de Brabantse club voetbalde.