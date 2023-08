PSV-trainer Peter Bosz: ’Niet terecht om Ramalho er als enige uit te pikken’

„Ik ben trainer van PSV en kijk naar mijn ploeg en ik vind dat wij het niet goed gedaan hebben. Dat we in de problemen kwamen, lag aan ons. Verdedigend stonden we niet goed en in balbezit speelden we niet goed. Wij moeten bewegen zonder bal en snel de bal laten rondgaan. Dan kunnen we het iedere tegenstander lastig maken. Dat deden we niet”, aldus Bosz, die hard ingreep en drie spelers wisselde. Onder meer André Ramalho, die een slechte wedstrijd speelde, moest in de rust het veld ruimen. Datzelfde gold voor de jonge Isaac Babadi en Johan Bakayoko.

„André speelde niet goed, maar dat gold ook voor acht of negen andere spelers. Ik heb er drie gewisseld en ik had er nog meer kunnen wisselen”, stelde Bosz. „André heeft het niet goed gedaan, maar hij was niet de enige. Het zou niet terecht zijn om hem er als enige uit te pikken. Vooral ook niet, omdat het de laatste tijd wat meer over hem gaat en ik schat hem heel hoog. Hij is voor mij een echte verdediger, een vent, een kerel, die zijn kopduels wint, die coacht en goed staat. Vandaag had hij een heel slechte dag. Als we voor hadden gestaan, dan had ik hem waarschijnlijk niet gewisseld. Dat doe je niet snel met je centrale verdediger. Maar nu stonden we achter en ik vond dat we een man meer moesten creëren op het middenveld.”

Opvallende rol Schouten

Bosz zag dat zijn ploeg in de nieuwe samenstelling met een opvallende rol voor debutant Jerdy Schouten als inschuivende centrale verdediger stukken beter voor de dag kwam. „Ik zag een ploeg die goed voetbal speelde, logische dingen deed. Dat zag er een stuk beter uit. Een deel van de tweede helft hebben we het goed gedaan, maar als je dan weer de laatste tien minuten ziet, dan is het weer zo slordig. Ik snap dat vermoeidheid een rol speelt, maar af en toe snap ik niet dat je een bal over vijf of tien meter zomaar in de voet van een tegenstander speelt. Dat betekent dat je er weer achteraan moet.”

De vraag is wat voor gevoel Bosz vanuit deze wedstrijd meeneemt naar de belangrijke eerste wedstrijd in de play-off van de Champions League tegen Rangers FC. „Je houdt er een goed gevoel aan over. Naast de dingen we niet goed deden heb ik een hoop dingen gezien, die wel goed gingen. De ploeg heeft veerkracht getoond. Je kunt ook bij de pakken neer gaan zitten. Als ik eerlijk ben, was ik blij, dat we bij de rust maar met 1-0 achter stonden en niet met 2-0. Vlak voor de rust werd er een bal van de lijn gehaald. Als je jezelf dan toch weet op te richten en de wedstrijd gelijk in de hand neemt, vind ik dat wel goed. Ik heb een ploeg gezien in de tweede helft die heel gedecideerd was.”

Uitvallen Van Aanholt

Een tegenvaller was het geblesseerd uitvallen van Patrick van Aanholt. Bosz wist nog niet hoe ernstig het fysieke probleem was van de linksback. In Arnhem ontbrak Phillipp Mwene, die in de voorbereiding ook regelmatig als linksback speelde, in de wedstrijdselectie. „Phillipp heeft al een tijd last van zijn kniepees. De ene keer gaat dat wel, de ene keer niet. Hij kwam vanochtend en gaf aan, dat hij er ’s nachts veel last van had gehad. Dan bespreek je dat met de dokter en de speler. Hij heeft hier al langer klachten bij. Ik heb hem gevraagd of hij er honderd procent voor ons kon zijn, als ik hem nodig had en hij zei nee. Dan neem ik hem niet mee, want spelers moeten bij mij honderd procent zijn.” Bosz weet nog niet of Mwene beschikbaar is voor Rangers-uit. „Met medicatie kan het onderdrukt worden. We hopen, dat hij er in Glasgow bij kan zijn.”