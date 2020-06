Joshua Zirkzee in voetspoor van Gerd Müller

Johsua Zirkzee. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Joshua Zirkzee heeft opnieuw zijn waarde bewezen voor Bayern München. De 19-jarige oud-jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord mocht als vervanger van de geschorste topscorer Robert Lewandowski voor de derde keer dit seizoen in de Bundesliga in de basis beginnen. En net als bij zijn eerste basisplaats, in februari tegen TSG Hoffenheim 1899, trof Zirkzee doel.