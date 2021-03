Zlatan Ibrahimovic geniet van karate-assist: ’Ik heb mijn doelen al bereikt’

„Ik hoef zelf niet per se meer te scoren, het gaat me nu puur om het collectief. Ik zal deze jongens helpen om beter te worden. Ik heb in mijn leven al veel gescoord en de jongens verteld dat ik mijn doelen al heb bereikt”, aldus de vedette na de 3-0 overwinning op Kosovo.

Vorige week donderdag gaf de Zweedse topscorer aller tijden al de assist op het winnende doelpunt tegen Georgië en ook zondagavond tegen Kosovo had hij slechts twaalf minuten nodig om zich met een ’karate-assist’ weer belangrijk te maken.

„ Als ik Alexander Isaac kan helpen te scoren, zal ik dat doen. Als ik Emil Forsberg kan helpen beter te worden, zal ik dat ook doen. Ik ben hier om het team en de bondscoach te helpen en om ze te laten zien op welk niveau we zouden moeten zitten. Dat is mijn taak.”

Voor Zweden is de WK-kwalificatie uitstekend begonnen. De ploeg van Janne Andersson is na twee wedstrijden nog foutloos in kwalificatiepoule B.