Weer domper Nederlandse volleybalsters

De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld op het EK. Het slordige en nerveuze Oranje was in Ankara niet opgewassen tegen Turkije.

Het gastland zegevierde met 3-0. De setstanden waren 25-20 25-22 25-20. Nederland behaalde op de laatste twee EK's zilver. Turkije veroverde brons bij de laatste Europese titelstrijd in 2017 in Georgië.

Voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison was de vroege uitschakeling de tweede zware domper binnen korte tijd. Een maand geleden greep Oranje in Italië naast het begeerde olympische ticket. Begin komend jaar krijgt Nederland voor deelname aan Tokio 2020 nog een herkansing.

Guidetti

Het EK-duel in de kolkende Ankara Sport Hall was pikant. Oranje speelde niet alleen tegen Turkije, maar ook tegen de voormalige bondscoach Giovanni Guidetti. De gedreven Italiaan fungeerde tot eind december 2016 als gewaardeerde bondscoach van Oranje. Op zijn verzoek werd het contract, dat tot en met Tokio 2020 doorliep, echter ontbonden. Hij wilde meer tijd met zijn gezin in Turkije gaan doorbrengen. Zijn abrupte vertrek kwam voor de Nederlandse speelsters als een pijnlijke verrassing.

Oranje begon onder luid kabaal nog wel goed aan de wedstrijd. Een voorsprong van 6-2 kon Nederland echter niet uitbouwen. Na 9-9 nam Turkije het initiatief over, mede dankzij een sterke service. De opslag en de passing in de Nederlandse ploeg lieten juist te wensen over. Ondanks twee time-outs van Morrison haalde Turkije de eerste set overtuigend binnen. Oranje had in de voorgaande zes EK-duels niet één set verloren.

In de tweede set leek Nederland zich na een snelle achterstand te herstellen. Een kleine voorsprong (9-7) wist Oranje echter opnieuw niet vast te houden. De ploeg van Morrison haalde weer te weinig rendement uit eigen service. Nederland vocht van 17-21 nog wel terug tot 21-21, maar daarna sloeg de thuisploeg toch weer toe.

In de derde set moest Nika Daalderop al snel met een enkelblessure naar de kant. Mede daardoor kwam het niet meer goed met Oranje, dat te veel fouten maakte om Turkije alsnog te kunnen bedreigen.