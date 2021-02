Caleb Ewan pakt sprintzege in UAE Tour, Tadej Pogacar eindwinnaar

De Duitser Phil Bauhaus werd derde in de slotetappe, Cees Bol vijfde. De opluchting was groot bij Ewan, die sinds de Scheldeprijs in oktober wachtte op een volgende zege. „Dit is wel een opluchting. We kwamen hier voor een ritzege en dit was de laatste kans. Ik ben blij dat ik nu met een overwinning op zak richting Europa ga”, vertelde de ritwinnaar, die dit seizoen alle drie de grote rondes op zijn programma heeft staan. „Ik heb grote plannen.”

Van der Poel

Mathieu van der Poel won afgelopen zondag de eerste etappe in de World Tour-wedstrijd, maar voor de Nederlander van Alpecin-Fenix bleef het daarbij. Na een positieve coronatest van een lid van de staf werd de gehele ploeg uit de koers genomen. Van der Poel vloog maandag naar huis en maakt zondag zijn opwachting in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Bekijk ook: Mathieu van der Poel zet iedereen op het verkeerde been

Pogacar veroverde daardoor maandag de leiderstrui in de individuele tijdrit. De winnaar van de Tour de France van 2020 was een dag later de beste in de derde etappe, een bergrit, en hield donderdag zijn voorsprong op de Brit Adam Yates ook vast toen er weer geklommen moest worden.

Yates ging zaterdag onderuit maar behield zijn tweede plaats op 35 seconden van Pogacar. De Portugees Joao Almeida werd derde. David Dekker, die maandag de leiderstrui droeg na het vertrek van Van der Poel, pakte de eindzege in het puntenklassement.