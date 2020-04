’Masters-zege van Tiger Woods één van de grootste comebacks ooit’

Tiger Woods Ⓒ Reuters

’Masters-week’. Het is een begrip in de golfwereld. Iedereen die liefde koestert voor de sport keek uit naar paaszondag, waar Tiger Woods misschien wel geschiedenis zou schrijven. Na zijn sensationele vijfde zege in 2019 had het 44-jarige fenomeen het record van Jack Nicklaus van zes groene jasjes kunnen evenaren. Misschien wel in het bijzijn van Nederlands beste golfer ooit, Joost Luiten.