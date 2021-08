Jackpot lonkt voor PSV

Voetbal

Roger Schmidt: ‘Benfica is een loodzware opgave voor PSV’

PSV wreef zich in de handen na de 0-1 zege in extremis op FC Midtjylland. Volgens trainer Roger Schmidt is het een enorme opsteker om wedstrijden te winnen als je dat niet eens verplicht bent. ,,Mentaal is dat heel belangrijk, zoals het ook belangrijk is dat we de drie laatste wedstrijden met een cl...