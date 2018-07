Exclusief - Theo de Rooij: in de spagaat

Theo de Rooij Ⓒ Matty van Wijnbergen

Onlangs verscheen het boek Theologiek, een verzameling columns van de hand van Theo de Rooij waarin hij zijn visie op topsport geeft. In veel van zijn verhalen is de pijn voelbaar dat zijn wielersport door de jaren heen zoveel klappen moest incasseren. Voor het eerst sinds het échec met Michael Rasmussen in de Tour van 2007 is hij bereid zijn visie op de epo-jaren bij Rabobank te geven.