Verstappen snelste in tweede training

Verstappen reed een tijd van 1.03,660 op de Red Bull Ring. Zijn Finse concurrent was een kleine halve tiende van een seconde langzamer. Daarachter volgden de Racing Point-coureurs Sergio Pérez en Lance Stroll. Bottas’ teamgenoot Lewis Hamilton was niet tevreden over zijn auto en klokte slechts de zesde tijd. Ferrari viel met een negende (Charles Leclerc) en zestiende (Sebastian Vettel) stek opnieuw tegen.

De training kan wellicht nog zeer belangrijk zijn met het oog op de rest van het weekeinde. Voor zaterdag worden er veel (onweers)buien verwacht in Oostenrijk. De wedstrijdleiding houdt rekening met het scenario dat de hele dag letterlijk in het water valt en de kwalificatie naar zondagochtend moet worden verzet. Een andere optie, als het ook zondagochtend nog niet verantwoord is om te rijden, is om de tijden van de tweede training te gebruiken om de startopstelling te bepalen. In dat geval zou Verstappen dus zijn vierde pole position in de tas hebben.

Bekijk ook: Gridstraf voor Norris in Oostenrijk

Daniel Ricciardo crasht in de tweede training. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: F1 voegt Mugello en Sotsji officieel toe aan racekalender

Verstappens teamgenoot Alexander Albon noteerde de zevende tijd in de vrijdagmiddagsessie. De Thaise Brit kwam aan het einde van de training na een spin in het gravel terecht. Daniel Ricciardo (Renault) crashte juist aan het begin van de sessie flink. De Australische coureur vloog achteruit de boarding in. Het zorgde voor flinke schade aan zijn bolide. Ricciardo zelf bleef ongedeerd.