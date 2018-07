’Thomas Dekker is een glad stuk zeep’

,,Mijn taak in die jaren was ervoor te waken dat er geen irreële prestatiedruk op de renner werd gelegd. Dat hij zich niet door onze hete adem genoodzaakt zou voelen om dingen te moeten doen. Dat is het enige wat ik in die periode kon doen. Alles was beter dan risico’s nemen. De gezondheid van de renners stond voorop.”

Theo de Rooij: „Wij probeerden er alles aan te doen om te voorkomen dat onze renners in het mijnenveld terecht kwamen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

„Wij probeerden er alles aan te doen om te voorkomen dat onze renners in het mijnenveld terecht kwamen. De generatie die ruwweg van 1990 tot 2010 moest fietsen, heeft ongelooflijk veel pech gehad dat epo op de markt verscheen. Als ik terugkijk, ben ik vooral verwonderd dat sommige individuen bereid waren zulke grote risico’s te nemen.”

Hoe kijk je naar het verhaal van Thomas Dekker? Hij geeft de cultuur van de Rabobank-ploeg min of meer de schuld van zijn falen.

„Thomas heeft zichzelf verprutst. Punt. Hij heeft zelf zijn hele carrière te grabbel gegooid. Ik heb hem vaak genoeg ter verantwoording geroepen. Op het moment dat hij buiten ons gezichtsveld was, vloog hij echter alle kanten op. Dat was zijn keuze. Thomas is een glad stuk zeep. Het is jammer dat hij zich continu door de verkeerde personen laat beïnvloeden.”

