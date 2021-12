Premium Het beste van De Telegraaf

Titelverdediger terug aan het front ’Uitzonderlijke Sven Kramer brengt zóveel offers’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

„Ik dacht altijd: we rekenen op 26 december af. Dat heb ik nu gedaan en daar ben ik heel blij mee”, zegt Sven Kramer. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

HEERENVEEN - Vlak nadat Sven Kramer zijn mediaverplichtingen heeft afgerond, ontstaat er een moment van oprechte emotie in de lege gangen van Thialf. Op weg naar de kleedkamer staat zijn trouwe manager Patrick Wouters van den Oudenweijer hem op te wachten. Er volgt een omhelzing met een diepe lading. Weinig sportliefhebbers geloofden nog in een stunt van de 35-jarige schaatskoning, maar juist de mensen in zijn eigen kleine cirkel hielden het volste vertrouwen in zijn sportieve kansen. Tijdens de 5 kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi bleek waarom.