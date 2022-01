Sport Kort: Jorden van Foreest verliest in Wijk aan Zee

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Jorden van Foreest verliest op toernooi in Wijk aan Zee

Jorden van Foreest heeft in de vijfde ronde van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee een nederlaag geleden. Sjakhrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan was te sterk voor de Nederlandse titelverdediger.

Anish Giri speelde remise tegen Santosh Gujrathi Vidit uit India. In de stand heeft Van Foreest nog wel een half punt voorsprong op zijn landgenoot.

Zuid-Franse regio wil Winterspelen organiseren in 2034 of 2038

16:53 uur De Zuid-Franse regio Provence-Alpes-Côte d'Azur wil de Olympische Winterspelen van 2034 of 2038 herbergen. Regio-voorzitter Renaud Muselier meldde donderdag tijdens een nieuwjaarsreceptie in Marseille het plan te zullen voorleggen aan het Franse olympisch comité.

Gekozen is voor de editie van 2034 of 2038 omdat Europa waarschijnlijk dan pas weer aan de beurt is. De Winterspelen van 2026 zijn al toegewezen aan Milaan en Cortina d'Ampezzo. Volgens Muselier zijn de zuidelijke Alpen in staat 's werelds grootste wintersportwedstrijd te organiseren. "De regio biedt een onvervuilde, gevarieerde en natuurlijke omgeving", zei Muselier. "We willen de atleten centraal stellen als ambassadeurs van positieve waarden."

De eerstvolgende editie van de Winterspelen begint over anderhalve week in Beijing.

Keeperstrainer Eijlers uit nood in wedstrijdselectie handballers

15:36 uur Bondscoach Erlingur Richardsson van de Nederlandse handballers heeft noodgedwongen keeperstrainer Gerrie Eijlers opgenomen in de wedstrijdselectie voor het EK-duel van donderdag met Frankrijk. De oud-international, die anderhalf jaar geleden zijn loopbaan beëindigde, vervangt reservedoelman Dennis Schellekens die vanwege een positieve coronatest niet beschikbaar is voor het eerste duel van Oranje in de hoofdronde.

Ook Lars Kooij, Tommie Falke en Florent Bourget zijn er voor het eerst bij. Kooij en Falke kwamen eerder in de week uit Nederland overvliegen om de door coronabesmettingen uitgedunde selectie aan te vullen. Bourget testte eerder positief maar mag weer aansluiten. Behalve Schellekens bleek kort voor het duel met de Fransen ook opbouwspeler Iso Sluijters positief op corona. Robin Schoenaker en Jeffrey Boomhouwer zitten al langer in isolatie.

Eijlers (41) heeft 120 interlands achter zijn naam staan. Het duel met olympisch kampioen Frankrijk begint om 18.00 uur. Nederland bereikte voor het eerst op een groot toernooi de laatste twaalf en speelt nu in een groep van zes om twee plaatsen voor de halve finales.

Weer twee Nederlandse handballers op EK positief op coronavirus

11.24 uur: De Nederlandse handballers Iso Sluijters en Dennis Schellekens hebben voorafgaand aan de wedstrijd op het EK tegen Frankrijk positief getest op het coronavirus. Opbouwspeler Sluijters en reservekeeper Schellekens ontbreken daardoor donderdagavond in het eerste duel van Oranje in de hoofdronde van het toernooi.

Beide spelers zijn na hun positieve zelftest direct in isolatie gegaan. De reguliere PCR-tests van een dag eerder gaven een negatief resultaat.

De handballers hadden in de aanloop naar het EK al te maken met coronaperikelen. Ephrahim Jerry en Alec Smit testten positief en misten de laatste oefenduels. Smit herstelde op tijd en kon mee met de ploeg naar de eindronde.

Voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd in de eerste ronde, dinsdag tegen Portugal, testten drie spelers positief: Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget. Die eerste twee zitten nog steeds in isolatie, Bourget heeft toestemming gekregen om weer aan te sluiten bij de selectie. De handballers versloegen Portugal met 32-31 en plaatsten zich daardoor voor de hoofdronde van het EK.

Bondscoach Erlingur Richardsson liet woensdag linkerhoekspeler Tommie Falke en cirkelspeler Lars Kooij naar Boedapest komen om zijn uitgedunde selectie te versterken. Zij testten bij aankomst negatief en kunnen tegen olympisch kampioen Frankrijk meedoen.

Voor derde jaar op rij geen Schoorl Run over 10 kilometer

10.34 uur: De Groet uit Schoorl Run, een hardloopwedstrijd over 10 kilometer, gaat voor het derde jaar op rij niet door. De wedstrijd op zondag 13 februari zou ook dienen als Nederlands kampioenschap. Vanwege de huidige coronamaatregelen en het gebrek aan perspectief op versoepelingen heeft organisator Le Champion besloten de 43e editie van de Groet uit Schoorl Run af te gelasten.

De wedstrijd door de Noord-Hollandse duinen en bossen kon in 2020 niet doorgaan vanwege een stevige storm. Vorig jaar werd het hardloopevenement geschrapt als gevolg van de pandemie. De Nederlandse kampioenschappen op de 10 kilometer werden eind augustus alsnog gehouden, maar dan in het Westfriese dorp Hem (Noord-Holland). Richard Douma en Jasmijn Lau veroverden daar de Nederlandse titels. Le Champion onderzoekt of de NK dit jaar opnieuw op een later moment kunnen worden gehouden.

Aan de Groet uit Schoorl Run zouden 10.000 hardlopers meedoen. Zij krijgen het grootste deel van hun inschrijfgeld terug. Voor volgend jaar staat de wedstrijd voor 12 februari 2023 op het programma.

De Marikenloop, een hardloopwedstrijd alleen voor vrouwen, verdwijnt helemaal van de kalender. Na zeventien edities is het doel volgens de organisatie bereikt. „We zien dat vrouwen tegenwoordig net zo makkelijk als mannen aan onze andere evenementen meedoen”, zegt Alexander Vandevelde, directeur van de Stichting Zevenheuvelenloop, die ook de Marikenloop organiseert. „Bij de Zevenheuvelennacht doen zelfs meer vrouwen dan mannen mee.” Onder anderen Susan Krumins, Lornah Kiplagat en Miranda Boonstra staan als winnaressen op de erelijst van de Marikenloop.

Topbasketballers zetten topscores neer in NBA

07.44 uur: Basketballer Joel Embiid van Philadelphia 76ers heeft zijn persoonlijk record in de NBA geëvenaard. De 27-jarige speler uit Kameroen maakte in de met 123-110 gewonnen thuiswedstrijden tegen Orlando Magic maar liefst 50 punten. Embiid gaf ook nog eens 12 assists bij de ploeg die op de vijfde plaats staat in het oosten.

Embiid was zeker niet de enige topspeler uit de NBA die een productieve avond beleefde. Nikola Jokic speelde de hoofdrol bij Denver Nuggets in het duel met Los Angeles Clippers, dat pas in de verlenging werd beslist. De Serviër maakte 49 punten, pakte 14 rebounds en gaf 10 assists. Die tiende assist leverde Jokic in de slotseconden van de overtime. Hij vond Aaron Gordon aan de andere kant van het veld en die gooide met nog 1,7 seconde op de klok een driepunter raak. Gordon schonk zijn ploeg daarmee de winst: 130-128.

Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 41 punten en 14 rebounds naar een zege op Toronto Raptors: 102-98. Trae Young blonk met 37 punten en 14 assists uit bij Atlanta Hawks in het gewonnen duel met Minnesota Timbewolves (134-122). Giannis Antetokounmpo schonk NBA-kampioen Milwaukee Bucks met 33 punten en 15 rebounds een overwinning op Memphis Grizzlies (126-114). Ondanks 30 punten en 12 rebounds van LeBron James verloor Los Angeles Lakers thuis van Indiana Pacers (104-111).