Sport Kort: Topbasketballers zetten topscores neer in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Topbasketballers zetten topscores neer in NBA

07.44 uur: Basketballer Joel Embiid van Philadelphia 76ers heeft zijn persoonlijk record in de NBA geëvenaard. De 27-jarige speler uit Kameroen maakte in de met 123-110 gewonnen thuiswedstrijden tegen Orlando Magic maar liefst 50 punten. Embiid gaf ook nog eens 12 assists bij de ploeg die op de vijfde plaats staat in het oosten.

Embiid was zeker niet de enige topspeler uit de NBA die een productieve avond beleefde. Nikola Jokic speelde de hoofdrol bij Denver Nuggets in het duel met Los Angeles Clippers, dat pas in de verlenging werd beslist. De Serviër maakte 49 punten, pakte 14 rebounds en gaf 10 assists. Die tiende assist leverde Jokic in de slotseconden van de overtime. Hij vond Aaron Gordon aan de andere kant van het veld en die gooide met nog 1,7 seconde op de klok een driepunter raak. Gordon schonk zijn ploeg daarmee de winst: 130-128.

Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 41 punten en 14 rebounds naar een zege op Toronto Raptors: 102-98. Trae Young blonk met 37 punten en 14 assists uit bij Atlanta Hawks in het gewonnen duel met Minnesota Timbewolves (134-122). Giannis Antetokounmpo schonk NBA-kampioen Milwaukee Bucks met 33 punten en 15 rebounds een overwinning op Memphis Grizzlies (126-114). Ondanks 30 punten en 12 rebounds van LeBron James verloor Los Angeles Lakers thuis van Indiana Pacers (104-111).