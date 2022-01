Sport Kort: Voor derde jaar op rij geen Schoorl Run over 10 kilometer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voor derde jaar op rij geen Schoorl Run over 10 kilometer

10.34 uur: De Groet uit Schoorl Run, een hardloopwedstrijd over 10 kilometer, gaat voor het derde jaar op rij niet door. De wedstrijd op zondag 13 februari zou ook dienen als Nederlands kampioenschap. Vanwege de huidige coronamaatregelen en het gebrek aan perspectief op versoepelingen heeft organisator Le Champion besloten de 43e editie van de Groet uit Schoorl Run af te gelasten.

De wedstrijd door de Noord-Hollandse duinen en bossen kon in 2020 niet doorgaan vanwege een stevige storm. Vorig jaar werd het hardloopevenement geschrapt als gevolg van de pandemie. De Nederlandse kampioenschappen op de 10 kilometer werden eind augustus alsnog gehouden, maar dan in het Westfriese dorp Hem (Noord-Holland). Richard Douma en Jasmijn Lau veroverden daar de Nederlandse titels. Le Champion onderzoekt of de NK dit jaar opnieuw op een later moment kunnen worden gehouden.

Aan de Groet uit Schoorl Run zouden 10.000 hardlopers meedoen. Zij krijgen het grootste deel van hun inschrijfgeld terug. Voor volgend jaar staat de wedstrijd voor 12 februari 2023 op het programma.

De Marikenloop, een hardloopwedstrijd alleen voor vrouwen, verdwijnt helemaal van de kalender. Na zeventien edities is het doel volgens de organisatie bereikt. "We zien dat vrouwen tegenwoordig net zo makkelijk als mannen aan onze andere evenementen meedoen", zegt Alexander Vandevelde, directeur van de Stichting Zevenheuvelenloop, die ook de Marikenloop organiseert. "Bij de Zevenheuvelennacht doen zelfs meer vrouwen dan mannen mee." Onder anderen Susan Krumins, Lornah Kiplagat en Miranda Boonstra staan als winnaressen op de erelijst van de Marikenloop.

Topbasketballers zetten topscores neer in NBA

07.44 uur: Basketballer Joel Embiid van Philadelphia 76ers heeft zijn persoonlijk record in de NBA geëvenaard. De 27-jarige speler uit Kameroen maakte in de met 123-110 gewonnen thuiswedstrijden tegen Orlando Magic maar liefst 50 punten. Embiid gaf ook nog eens 12 assists bij de ploeg die op de vijfde plaats staat in het oosten.

Embiid was zeker niet de enige topspeler uit de NBA die een productieve avond beleefde. Nikola Jokic speelde de hoofdrol bij Denver Nuggets in het duel met Los Angeles Clippers, dat pas in de verlenging werd beslist. De Serviër maakte 49 punten, pakte 14 rebounds en gaf 10 assists. Die tiende assist leverde Jokic in de slotseconden van de overtime. Hij vond Aaron Gordon aan de andere kant van het veld en die gooide met nog 1,7 seconde op de klok een driepunter raak. Gordon schonk zijn ploeg daarmee de winst: 130-128.

Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 41 punten en 14 rebounds naar een zege op Toronto Raptors: 102-98. Trae Young blonk met 37 punten en 14 assists uit bij Atlanta Hawks in het gewonnen duel met Minnesota Timbewolves (134-122). Giannis Antetokounmpo schonk NBA-kampioen Milwaukee Bucks met 33 punten en 15 rebounds een overwinning op Memphis Grizzlies (126-114). Ondanks 30 punten en 12 rebounds van LeBron James verloor Los Angeles Lakers thuis van Indiana Pacers (104-111).