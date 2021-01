Aanval op troon Van Gerwen: Price aast op eerste plek

Gerwyn Price kan de nummer-1-positie op de wereldranglijst afpakken van Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Na liefst 2560 dagen (!) dagen kan Michael van Gerwen zondagavond zijn eerste plek op de wereldranglijst kwijtraken. De 31-jarige Vlijmenaar hield die leidende positie in totaal dus al zeven onafgebroken jaren bezet. In die periode schreef hij 44 majors op zijn naam, waaronder zijn drie wereldtitels. Zo onaantastbaar als Mighty Mike jarenlang was, is hij echter niet meer. Op het WK darts vloog hij er in de kwartfinales ongenadig hard uit en Gerwyn Price kan nu in Londen zijn troon afpakken. De Welshman moet dan wel de wereldtitel bemachtigen.