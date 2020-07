Video: knock-out in zeven seconden

Miranda Adkins ligt in recordtijd op het canvas Ⓒ Screenshot

De partij in het vlieggewicht tussen de Amerikaanse boksters Seniesa Estrada (28) en Miranda Adkins (42) in Idio (Californië) gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in. Voordat de wedstrijd goed en wel was begonnen, was hij alweer voorbij. Na zeven seconden op precies te zijn.