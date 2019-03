GROOTSE ZEGE GROENEWEGEN

In finishplaats Chartres was Groenewegen oppermachtig. Hij klopte topfavoriet Fernando Gaviria - die al twee keer de beste was deze Tour de France - en wereldkampioen Peter Sagan, al goed voor twee ritzeges.

De 25-jarige Groenwegen won vorig jaar voor het eerst een rit in de Tour. De Amsterdammer zegevierde op de Champs-Elysees in Parijs.

Dylan Groenewegen viert zijn overwinning. Ⓒ Reuters

Gele trui

Geletruidrager Greg Van Avermaet deed goede zaken. De Belg van BMC verdubbelde zijn voorsprong op nummer twee Geraint Thomas van Sky van drie tot zes seconden. Van Avermaet, die zondag de kasseienrit hoopt te winnen, was in de slotfase de sterkste in de bonussprint.

Curieus verloop

De vlakke etappe, met een lengte van 231 kilometer de langste van deze Tour de France, kende een uiterst curieus verloop. Bijna het gehele peloton wist dat een massasprint onontkoombaar was en geen van de renners had zin om onderweg onnodig krachten te verspelen, al was er wel nog even schrik door waaiers. Het peloton kwam uiteindelijk ver na het langzaamste schema aan bij de meet in Chartres.

Bekijk hier de uitslag van de zevende etappe en de standen in diverse klassementen in de Ronde van Frankrijk.

Het profiel van de zevende etappe Ⓒ TDF

Drie renners konden zich niet inhouden en droomden dat een vluchtpoging vruchtbaar kon zijn. Thomas Degand, Yoann Offredo en Laurent Pichon trokken één voor één solo ten aanval, maar allemaal zagen na verloop van tijd in dat ze aan een kansloze onderneming waren begonnen, waarna ze zich lieten terugzakken. De laatste veertig kilometer reed het peloton en groupe naar de meet.

LottoNL-Jumbo

In de openingsfase probeerde een groep met louter hardrijders nog weg te rijden, maar LottoNL-Jumbo zag direct in dat dat voor de sprintkansen Groenwegen niet handig was.

De Nederlandse ploeg haalde de avonturiers - met onder anderen de sterke Belgen Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Yves Lampaert (Quick Step) - snel terug.

Zaterdag

Het peloton dient zaterdag 181 kilometer tussen Dreux en Amiens af te leggen. Onderweg liggen twee colletjes van de vierde categorie, maar voor de rest lijkt niets een massasprint in de weg te staan.