Van der Vaart prijst inbreng ’stil mannetje’ Modric

„Want hij is voor mij echt een voorbeeld op het veld, daardoor is hij ook aanvoerder”, zegt Van der Vaart. „Zo kan ik me een sprint herinneren, de hoek van het veld in tijdens de laatste minuten tegen Engeland, om die bal nog te halen. Veel mensen zeggen dat hij echt de leider is van Kroatië, maar ik ken hem natuurlijk en hij is geen leiderstype. Hij is een stil mannetje. Zo loopt hij er natuurlijk ook een beetje bij. Maar wel eentje die altijd alles geeft. Modric is een geweldige speler, met zóveel kwaliteiten. Hij is geen echt scorende speler, geeft ook geen twintig assists, maar aan de bal… Het wegdraaien, weten wat er gebeurt, dat blijft bijzonder om te zien.”

Op zijn plek bij Real

Van der Vaart vindt het prachtig om te zien wat zijn oud-ploeggenoot uit zijn carrière haalt. „Toen hij naar Real Madrid ging, dacht ik oeh, dat moet ik nog zien”, zegt de 109-voudig international, die voor zijn periode bij Spurs al twee seizoenen voor De Koninklijke gespeeld had. „Maar wat dat betreft heeft hij me wel verbaasd, zonder het daarmee over zijn kwaliteiten te hebben. Hij is natuurlijk helemaal op zijn plek daar. Er is geen ander in de selectie die speelt zoals hij.”

Maar of Modric de Kroaten aan de wereldtitel kan helpen? „Ik heb altijd gezegd dat Frankrijk het wordt, al blijkt Kroatië een ploeg met heel veel levens en heel veel kwaliteit”, zegt Van der Vaart, die zelf steeds fitter wordt. Hij heeft twee weken training bij PEC Zwolle afgesloten en traint vanaf woensdag mee bij het Deense Esbjerg van coach John Lammers, dat vooralsnog ’nul kronen’ heeft om hem vast te leggen. Daar wil hij in ieder geval nog fitter worden om uiteindelijk in Denemarken aan de slag te kunnen, zodat hij bij zijn handballende vriendin Estavana Polman en dochtertje Jesslynn kan blijven.

