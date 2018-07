Live - Tour: Nederlander in aanval

Michael Boogerd blikt namens Telesport dagelijks vooruit op de etappe in de Tour de France. Vandaag rit acht: over 181 kilometer van Dreux naar Amiens. Volg de achtste etappe via onze liveticker, aan de hand van uitgebreid uitgeschreven commentaar.

Groenewegen

Boogerd rekent op een massasprint, met natuurlijk kansen voor Dylan Groenewegen, die vrijdag in Chartres alles en iedereen op een hoop reed.

Bekijk ook: Armstrong voelt zich aangesproken door Groenewegen

De Amsterdamse spurtbom van LottoNL-Jumbo - met wie Boogerd nog samenwerkte bij Roompot-Nederlandse Loterij - rekende zonder genade af met Fernando Gaviria en Peter Sagan, die beiden al twee keer met de bloemen op het podium stonden.

Michael Boogerd blikt vooruit. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Groenewegen mikt op plek in illuster rijtje

„Dylan Groenewegen is na zijn giga-sprint van gisteren de grote favoriet”, is Boogerd stellig. „Hij was zoveel sterker dan de rest en deed gewoon alles perfect. Hij kende geen enkele twijfel, durfde vroeg aan te gaan en hield vervolgens zonder moeite stand. Hij kon hoogstpersoonlijk zelfs nog wat dingen rechtzetten in de finale. Een massasprint in de Tour is een loterij, maar Dylan heeft nu in ieder geval laten zien de benen te hebben om een extra inspanning te doen.”

Bekijk hier de uitslagen en standen in de diverse klassementen.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Waarschuwing

Ondanks de verwachte massasprint, wordt het voor mannen als Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk geen gemakkelijke rit, zo waarschuwt Boogerd.

„Dit wordt voor de klassementsrijders een slopende rit. Er valt hier niks te winnen, maar wel heel veel te verliezen, want je moet altijd zorgen dat je van voren zit. De nervositeit is enorm. De bergen zijn inmiddels in zicht, maar je hier superscherp moet zijn.”