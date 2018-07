Cocu: ’Kadioglu speler voor de toekomst’

Cocu wil nog niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar ging in het Zwitserse Lausanne na het verloren oefenduel met Lausanne Sport (2-1) desgevraagd toch kort in op de aanstaande transfer.

„Het is lopende, maar ik hoop dat het snel rondkomt. Fenerbahçe is door zaken uit het verleden nog gebonden aan de Financial Fair Play-regels van de FIFA, maar we kijken om ons heen om de ploeg te versterken. En daarbij kijken we ook naar spelers die niet alleen voor de korte termijn interessant zijn, maar ook voor de toekomst. Dit is daar een voorbeeld van.”

Fenerbahçe werkt onder Cocu en zijn assistent Chris van der Weerden toe naar de derde voorronde van de Champions League, begin augustus. Ajax is een van de mogelijke tegenstanders. „Dat zou zeker kunnen”, aldus Cocu, die met zijn elftal komende week in het Franse Évian-les-Bains nog oefent tegen Fulham. „We moeten er voor zorgen dat we er dan staan.”

Phillip Cocu (r.) staat de aanwezige pers te woord. Ⓒ De Telegraaf